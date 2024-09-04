Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED), yeni merkeziyle İzmir'in Pasaport semtinde açıldı. Törene İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Levent Yıldır, İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanı Yaşar Zengin ile BASİFED üyesi derneklerin başkanları ve TÜRKONFED Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Merkez, birlikteliği güçlendirecek

BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Semiha Güneş, yeni federasyon merkezinin açılışında yaptığı konuşmada, merkezlerin bir araya gelerek birlikteliği güçlendireceğini vurguladı. Güneş, “Önceki dönem başkanımız Mehmet Ali Kasalı döneminde kiralanan ofisi yenileyerek hizmete sunuyoruz. Destek olan tüm dernek başkanlarına ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum” dedi.

Ekonomik süreçte umutlu beklentiler

Türkiye'nin mevcut ekonomik durumu üzerine değerlendirmelerde bulunan Güneş, “Katma değerli üretim yapma mecburiyetimiz var. Ekonomi yönetiminin atmış olduğu adımlar, her kesimi zorlasa da devam etmelidir. Bacaların tütmesi için dayanışma şarttır” ifadelerini kullandı. Güneş, enflasyonla mücadelede ekonomi yönetiminin doğru adımları atmasını beklediklerini belirtti.

Dayanışmanın gücü

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, “Dijital, yeşil ve toplumsal dönüşümü hedefleyen 3D vizyonumuzla ‘Bir Türkiye hayali’ kuruyoruz. BASİFED, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde güçlü bir federasyon olarak öne çıkıyor” dedi. Sönmez, yeni merkezin federasyonun gücüne güç katacağına inandığını vurguladı.

Destekçiler unutulmadı

Açılışın ardından, BASİFED Federasyon Merkezi’nin kurulmasına katkı sağlayan firmalara teşekkür plaketi verildi. Destekçiler arasında Karluna, Megapol İnşaat, Vestel gibi birçok önemli isim yer aldı.

Kentte yeni bir hizmet merkezi

300 metrekarelik alana sahip BASİFED Federasyon Merkezi, bir seminer salonu, iki toplantı salonu ve çeşitli çalışma alanlarıyla kentin hizmetine sunuldu. Merkez, BASİFED üyesi derneklerin yanı sıra kentin düzenlenecek etkinliklerine de ev sahipliği yapacak.