Rötar sonrası çiğköfte sürprizi
İstanbul-Trabzon uçuşunda rötar yaşanması nedeniyle uzun süre beklemek zorunda kalan yolcular, bir kişinin getirdiği çiğköftelerle moral buldu. Bekleme salonunda acıkan yolculara dürüm yapılarak ikram edilen çiğköfte, herkesin yüzünü güldürdü.
Dayanışmanın tadı
Bekleyişin stresini hafifletmek için getirdiği çiğköfteyi paylaşan yolcu, bu jestiyle hem açlıklarını gidermek isteyen yolculara yardım etti hem de dayanışmanın önemini gösterdi.
Yolculardan büyük beğeni
Çiğköfte ikramı, yolcular tarafından büyük bir beğeni topladı. Rötarın yarattığı olumsuz havayı dağıtan bu küçük jest, herkesin moralini yükseltti ve bekleyişi keyifli hale getirdi.