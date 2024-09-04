Rötar sonrası çiğköfte sürprizi

İstanbul-Trabzon uçuşunda rötar yaşanması nedeniyle uzun süre beklemek zorunda kalan yolcular, bir kişinin getirdiği çiğköftelerle moral buldu. Bekleme salonunda acıkan yolculara dürüm yapılarak ikram edilen çiğköfte, herkesin yüzünü güldürdü.

Dayanışmanın tadı

Bekleyişin stresini hafifletmek için getirdiği çiğköfteyi paylaşan yolcu, bu jestiyle hem açlıklarını gidermek isteyen yolculara yardım etti hem de dayanışmanın önemini gösterdi.

Yolculardan büyük beğeni

Çiğköfte ikramı, yolcular tarafından büyük bir beğeni topladı. Rötarın yarattığı olumsuz havayı dağıtan bu küçük jest, herkesin moralini yükseltti ve bekleyişi keyifli hale getirdi.