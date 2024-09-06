Basın İlan Kurumu’nun 32. Dönem 7. Genel Kurul Toplantısı, 4-6 Eylül 2024 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirildi. Toplantıda internet haber siteleri için önemli düzenlemeler yapılırken, ziyaretçi trafik şartları, sayfada kalma süreleri ve ilan süreçleri yeniden düzenlendi.

Ziyaretçi trafik şartlarında önemli değişiklikler

Genel Kurul’un en dikkat çeken düzenlemelerinden biri, Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliği’nde internet haber sitelerine yönelik asgari ziyaretçi trafik şartlarının yeniden belirlenmesi oldu. İnternet sitelerinin SEO odaklı habercilik yapmasının önüne geçmek ve daha nitelikli yayıncılık yapmalarını teşvik etmek amacıyla, tekil ziyaretçi ve sayfa görüntüleme sayılarına yönelik yeni kriterler getirildi.

Yeni düzenlemeye göre, internet haber sitelerinde ziyaretçi trafiği fazla olanlar için ek gösterge oranları artırıldı. Özellikle trafiği yüksek sitelerin ödüllendirilmesi amacıyla asgari ziyaretçi sayıları düşürülerek ek göstergeler artırıldı.

Sayfa görüntüleme sayıları yarıya indirildi

Genel Kurul'da kabul edilen yeni düzenleme ile internet haber siteleri için tekil ziyaretçi ve sayfa görüntüleme şartları yarı yarıya düşürüldü. İşte kabul edilen yeni rakamlar:

Kategori Mevcut Tekil Ziyaretçi Yeni Tekil Ziyaretçi Mevcut Sayfa Görüntüleme Yeni Sayfa Görüntüleme Genel Kategori 500.000 250.000 1.500.000 750.000 1. Kategori 50.000 25.000 150.000 75.000 2. Kategori 30.000 15.000 90.000 45.000 3. Kategori 20.000 10.000 60.000 30.000 4. Kategori 10.000 5.000 30.000 15.000 5. Kategori 3.000 1.500 9.000 4.500

Bu tablo, internet haber sitelerinin daha düşük trafikle de resmi ilan alabilmelerini sağlayacak ve nitelikli içerik üretimini teşvik edecek.

Ziyaretçi trafiği ek göstergesi artırıldı

Ziyaretçi trafiklerinde yapılan değişiklikler kapsamında, belirli şartları sağlayan internet haber sitelerine ek gösterge verilmesi kararlaştırıldı. Buna göre, asgari ziyaretçi sayısının iki katını aşan ve asgari fikir işçisi sayısının iki katını istihdam eden sitelere %50, üç katını aşan sitelere ise %100 ek gösterge uygulanacak.

Sayfada kalma süresine yeni düzenleme

Bir diğer önemli değişiklik ise sayfada kalma sürelerine ilişkin oldu. 1., 2., 3., 4. ve 5. Kategori’de yer alan internet haber sitelerinin ziyaretçilerinin sayfada en az 30 saniye, Genel Kategori’de ise en az 1 dakika kalma şartı getirildi. Bu düzenleme, sitelerin ziyaretçilerine daha ilgi çekici ve kaliteli içerikler sunmalarını sağlayacak.

Denetleme ve raporlama süreçleri hızlanıyor

Kurumun görev sahasının genişlemesiyle birlikte denetim süreçlerinin daha hızlı ve etkin yürütülmesi için yeni bir yapılanmaya gidildi. Denetleme, raporlama ve karar alma süreçlerinin kısaltılması amacıyla İlan Müdürlüğü ve Kontrol Müdürlüğü’nün görevleri Denetim ve İlan Müdürlüğü adı altında birleştirildi. Bu değişiklikle denetim raporlarının işlem süreleri kısaltılmış oldu.

Gazete nüshaları için teslim süresi uzatıldı

Gazetelerin basılı nüshalarının Kurum şubelerine teslim sürelerinde yapılan düzenlemeyle, iki iş günü olan süre üç iş gününe çıkarıldı. Bu değişiklik, yeni şube yapılanmasının getirdiği lojistik ihtiyaçları karşılamak amacıyla yapıldı ve gazetelere kolaylık sağlandı.

Süreli yayınlara yönelik kararların bildirilmesi süreci dijital ortama taşınıyor. İLANBİS sistemi üzerinden yapılacak bu bilgilendirmeler, yazışma süreçlerini hızlandırarak maliyet tasarrufu sağlayacak.