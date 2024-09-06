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Organizasyonda yarın saat 13.00'te Petkimspor ile Merkezefendi üçüncülük maçı oynarken, saat 15.30'da Bahçeşehir Koleji ile Manisa Basket finalde birincilik için karşı karşıya gelecek.

Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'nda gerçekleşen ilk gün karşılaşmalarında, Bahçeşehir Koleji , Merkezefendi Belediyesi Basket 'i 77-47, Manisa Basket ise ev sahibi Petkimspor'u 87-79 mağlup etti.

Göztepe Cimnastik Şubesi’nden bir ilk: Kuşadası’nda altyapı hazırlık kampı

Göztepe Cimnastik Şubesi’nden bir ilk: Kuşadası’nda altyapı hazırlık kampı

Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor 'un ev sahipliğinde düzenlenen Ege Cup 'ta yarın üçüncülük ve final maçları oynanacak.

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