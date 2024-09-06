Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor'un ev sahipliğinde düzenlenen Ege Cup'ta yarın üçüncülük ve final maçları oynanacak.

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Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'nda gerçekleşen ilk gün karşılaşmalarında, Bahçeşehir Koleji, Merkezefendi Belediyesi Basket'i 77-47, Manisa Basket ise ev sahibi Petkimspor'u 87-79 mağlup etti.

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Organizasyonda yarın saat 13.00'te Petkimspor ile Merkezefendi üçüncülük maçı oynarken, saat 15.30'da Bahçeşehir Koleji ile Manisa Basket finalde birincilik için karşı karşıya gelecek.

Kaynak: DHA