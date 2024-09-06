Basın İlan Kurumu’nun 32. Dönem 7. Genel Kurul Toplantısı, 4-6 Eylül 2024 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirildi. Toplantıda, Yönetim Kurulu tarafından gündeme alınan çeşitli maddeler görüşülerek oylamaya sunuldu. İlan İşleri, Hukuk İşleri ve Mali İşler Komisyonlarında detaylı olarak değerlendirilen gündem maddelerine ilişkin hazırlanan raporların okunmasının ardından, Genel Kurul’da önemli değişiklikler karara bağlandı.

Toplantının önemli konularından biri, Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliği ile Basın İlan Kurumu Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler oldu. Bu değişikliklerin, özellikle internet haber siteleri için getirdiği yeni düzenlemeler, dijital yayıncılık açısından büyük önem taşıyor.

"Tık haberciliği"nin önüne geçilecek

Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliği’nin 61 ve 67. maddelerinde yapılan değişikliklerle, internet haber siteleri için asgari ziyaretçi trafik şartları yeniden düzenlendi. BİK Analitik ölçüm sisteminden elde edilen verilere göre, ziyaretçi trafiklerinde yaşanan değişimler, mahsup, müeyyide ve resmî ilan yayımlama hakkının durdurulması gibi uygulamalara yol açtı. Ayrıca, haber sitelerinin SEO haberciliğine yoğunlaştığı ve okurun merakını gidermek yerine tıklama odaklı içerik üretimine yöneldiği gözlemlendi.

Bu durumun, nitelikli haberciliği teşvik etmek amacıyla düzenlemelere tabi tutulması gerektiği sonucuna varıldı. Yeni düzenlemeye göre, asgari tekil ziyaretçi ve sayfa görüntüleme sayıları %50 oranında düşürüldü. Öte yandan, yüksek trafiği olan sitelere uygulanan ek gösterge oranları artırıldı. Bu düzenlemeyle, internet haber sitelerinin daha nitelikli ve kapsamlı içerikler üretmesi teşvik edilmesi hedefleniyor.

Genel Kurul’da kabul edilen tekil ziyaretçi ve sayfa görüntüleme sayılarının mevcut hali ve yeni düzenlemeye göre kıyaslamalı tablosu şu şekilde:

Ziyaretçi trafik ek göstergelerinde yapılan yeni düzenlemelere göre, internet haber siteleri için istihdam edilen fikir işçisi sayısı ve tekil ziyaretçi oranlarına bağlı olarak ek gösterge uygulaması getirildi. İnternet haber siteleri, ilgili kategoriye göre asgari fikir işçisi sayısının en az 2 katını istihdam eden ve asgari tekil ziyaretçi sayısının 2 katını aşan sitelere %50 oranında ek gösterge verilecek. Bu oran, fikir işçisi sayısının ve tekil ziyaretçi sayısının 3 katını karşılayan siteler için %100 ek gösterge olarak uygulanacak.

Ayrıca, sayfada kalma süresi konusunda da yeni düzenlemeler getirildi. 1., 2., 3., 4. ve 5. Kategorilerde yer alan internet haber siteleri için ziyaretçilerin günlük ortalama sayfada kalma süresinin en az 30 saniye olması, Genel Kategori için ise bu sürenin en az 1 dakika olması gerektiğine karar verildi.

Bu yeni mevzuat değişiklikleri, Resmî Gazete'de yayımlandıktan sonra 1 Ekim 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

Denetleme, raporlama ve karar alma süreçleri daha verimli hale getirilecek

Denetleme, raporlama ve karar alma süreçleri Basın İlan Kurumu'nun genişleyen görev sahası nedeniyle daha etkin ve verimli hale getiriliyor. 19 Ağustos 2024 tarihli toplantıda alınan kararla, İlan Müdürlüğü ve Kontrol Müdürlüğü görevleri birleştirilerek, bu süreçler Denetim ve İlan Müdürlüğü çatısı altında yürütülecek. Bu değişiklik, İç Hizmet Talimatı'nda yapılan düzenlemeyle resmiyet kazandı. Ayrıca, Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliği’nin 103. maddesi de düzenlenerek, kontrol kurullarının hazırladığı denetim raporlarına ilişkin işlem süreleri kısaltıldı, süreçlerin daha hızlı tamamlanması sağlandı.

Gazete nüshalarının Kuruma teslim süresine ilişkin de bir kolaylık getirildi. Yeni şube yapılanması nedeniyle, gazetelerin basılı nüshalarını Kuruma teslim etme sürelerinin uzayabileceği göz önünde bulundurularak, Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliği’nin 35. maddesi değiştirildi. Teslim süresi iki iş gününden üç iş gününe çıkarılarak gazetelere daha fazla esneklik sağlandı.

Süreli yayınlar İLANBİS'te

Süreli yayınlar, artık İLANBİS üzerinden bilgilendirilecek. Genel Müdürlük Kararları ve Yönetim Kurulu kararlarının uygulamalarına ilişkin bilgilendirmeler, dijital ortamda İLANBİS aracılığıyla yapılacak. Maliyetlerden tasarruf sağlanması amacıyla bu yazışmaların dijital olarak paylaşılması için Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliği’nin 107 ve 112. maddelerinde düzenlemeler yapıldı.

Ayrıca, Genel Kurul temsilcilerinin seçimi de yeniden düzenlendi. Basın İlan Kurumu Yönetmeliği’nin 6. maddesine göre daha önce ayrı tarihlerde yapılan Anadolu gazete sahipleri ve internet haber sitesi sahipleri temsilcilerinin seçimleri, artık aynı gün yapılacak. Bu düzenleme, seçim süreçlerinde zaman ve emek tasarrufu sağlayacak.

Son olarak, bir sonraki Genel Kurul Toplantısı'nın 27-29 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılması kararlaştırıldı.

Ayrıntılı bilgi için Basın İlan Kurumu'nun sitesine buradan ulaşabilirsiniz.