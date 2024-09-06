Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) lideri Fetullah Gülen’in yeğeni Ebuseleme Gülen’in video paylaşımındaki itirafları, örgüt içindeki güç savaşlarını ve çatışmaları gözler önüne serdi. Ebuseleme Gülen, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle örgütü etkin bir şekilde yönetemeyen amcası Fetullah Gülen’in faaliyetleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Gülen'in din ve para ilişkisi açığa çıktı

Ebuseleme Gülen, YouTube kanalında yayınladığı videoda Fetullah Gülen ve örgüt üst yönetiminin dini duyguları nasıl sömürdüğünü, üyelerin geleceklerinin hiç dikkate alınmadığını ifşa etti. “Delice Muhabbet” adlı kanalında paylaşılan video, FETÖ’nün dini kullanarak finansal kazanç sağladığını ve müritlerin kaderiyle ilgilenmediğini gözler önüne serdi.

15 Temmuz ve bayram ziyareti detayları

Ebuseleme Gülen, 15 Temmuz 2016’daki başarısız darbe girişimi sonrası Fetullah Gülen’in hapse atılanlarla ilgili söylediklerini de aktardı. İki yıl sonra Fetullah Gülen’e yapılan bir bayram ziyaretinde, “Hocam, Türkiye’de sizi seven insanlar hapiste ve buruk bir bayram yaşıyoruz” ifadesiyle dile getirilen durum karşısında Fetullah Gülen’in sinirli bir şekilde, “Zamanında ben çok yattım, biraz da onlar yatsın” yanıtını verdiğini belirtti. Bu açıklamalar, Fetullah Gülen’in örgüt üyelerinin duygularını kendi çıkarları doğrultusunda nasıl sömürdüğünü bir kez daha ortaya koydu.

FETÖ'nün finansal krizi derinleşiyor

FETÖ’nün Almanya’daki sözde yardım kuruluşu 'Time to Help eV'nin mal varlıklarının dondurulmasıyla ilgili karar 31 Ağustos 2024 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu karar, FETÖ’nün finansal kaynaklarına büyük bir darbe vurdu ve örgütü ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıya bıraktı. Örgütün, yardım adı altında topladıkları paraların kesilmesinden endişe duyduğu ve bu nedenle varlıkların dondurulması kararını örgüt üyelerinden sakladığı ifade ediliyor. Finansal zayıflamanın, FETÖ’nün büyük bir çıkmaza girmesine yol açtığı belirtiliyor.