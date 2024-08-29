Sarı Basın Kartı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından verilen ve gazetecilik mesleğini belgeleyen bir karttır. Yılda üç kez toplanan Sarı Basın Kartı Komisyonu, gazetecilerin başvurularını değerlendirir.

Basın kartı çeşitleri

Göreve bağlı basın kartı: Medya kuruluşuna bağlı T.C. vatandaşı medya çalışanlarına verilir. Süreli basın kartı: Türkiye sınırları içinde çalışan yabancı medya çalışanlarına verilir. Geçici basın kartı: Türkiye'ye geçici süreliğine gelen yabancı medya çalışanlarına verilir. Serbest basın kartı: Yurt dışında serbest gazetecilik yapan medya çalışanlarına verilir. Sürekli basın kartı: 18 yıl basın alanında hizmet veren medya çalışanlarına ömür boyu geçerli olarak verilir.

İnternet haber editörleri basın kartı alabilir mi?

Son düzenlemelerle birlikte internet haber siteleri ve editörleri de basın kartı alabilecek. Bu düzenlemeyle internet haberciliği yapan gazeteciler de basın kartı sahibi olabilecek.

Kimler basın kartı alabilir?

Türkiye'de medya kuruluşlarında çalışan Türk vatandaşı medya mensupları

Yurt dışında yayın yapan Türk medya kuruluşlarının sahipleri ve çalışanları

Yurt dışında serbest gazetecilik yapan Türk vatandaşı medya mensupları

Kamu kurum ve kuruluşlarında enformasyon hizmeti veren kamu personeli

Medya alanında faaliyet gösteren sendikalar, dernek ve vakıfların yöneticileri

Süreli yayınların sahipleri ve radyo-televizyon yönetim kurulu başkanları

Türkiye'de görev yapan yabancı medya mensupları

Basın kartının avantajları

Basın kartı sahipleri, devlet protokolüne erişim, ücretsiz müze ve sergilere giriş, belediye ulaşım hizmetlerinden bedelsiz faydalanma gibi birçok avantajdan yararlanabilirler. Ayrıca, bazı geçiş üstünlükleri, park ayrıcalıkları ve silah ruhsatı kolaylıklarından da faydalanabilirler.