Sürekli basın kartı başvurularında, serbest basın kartı taşıma süresi en fazla 24 ay olarak değerlendirilecek. Değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Anadolu Ajansı ve TRT'de belirli unvanlar dışında çalışanlar basın kartı alamayacak.

AA ve TRT'de basın kartı alabilecek unvanlar

Anadolu Ajansı'nda basın kartı alabilecek unvanlar şu şekilde belirlendi:

Yönetim kurulu başkanı ve üyeleri

Genel müdür ve yardımcıları

Genel yayın yönetmeni ve yardımcıları

Haber direktörleri ve haber müdürleri

Koordinatörler, müşavirler, başmuhabirler ve başfoto muhabirleri

Kıdemli muhabirler ve diğer ilgili pozisyonlar

Yönetmelikteki diğer değişiklikler

24. maddedeki "On beş günlük aralıklarla yayınlanan gazete ve dergiler" ifadesi "Haber ve fotoğraf ajansları" olarak değiştirildi.

26. maddedeki "Özel radyo" ifadesi "radyo" olarak güncellendi.

Radyo ve televizyonlarda basın kartı alabilecek unvanlara "fotoğrafçı" eklendi.

Yeni düzenlemeler ne getiriyor?

Yeni yönetmelik, basın kartı başvurularında sıkılaştırmalar getiriyor ve belirli unvanlar için geçerliliği sınırlıyor. Bu değişiklikler, basın kartı sürecini daha kontrollü hale getirmeyi amaçlıyor.