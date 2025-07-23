Basın özgürlüğü tarih boyunca savunuldu

24 Temmuz, Türkiye’de basın emekçilerinin sansüre karşı direndiği önemli bir tarih olarak kabul edildi. 1908 yılında başlayan bu mücadelede, kalemini özgürce kullanan gazeteciler baskıya boyun eğmedi. Basın, halkın hakikate ulaşması için cesurca çalıştı.

Baskı ve sansür girişimleri sürdü

Tarih boyunca bazı iktidarlar, basının gücünü kendi çıkarları için kullanmaya çalıştı. Sansür, maddi baskı ve tehditlerle özgür ses bastırılmaya çalışıldı. Ancak gazeteciler, yoksulun, ezilmişin, güçsüzün sesi olmaya devam etti.

Atatürk’ün basın özgürlüğü vurgusu

Mustafa Kemal Atatürk, basının hiçbir sebeple tahakküm altına alınamayacağını vurguladı. Bugün ise cezaevlerinde, Atatürk’ün sözünü pratiğe dönen, tahakkümü reddeden gazeteciler bulunuyor. Buna rağmen basının sesi hiç susmadı.

Basın toplumun gözü, kulağı ve vicdanıdır

Kamu yöneticileri, halkın çıkarları için basının eleştirilerine açık olmalı. Basın, toplumun gözü, kulağı ve vicdanı olarak her makamın üzerinde yer alıyor. Özgür basının eleştirisi, toplumu ileriye taşıyan en önemli güçlerden biri oluyor.

Özgür basın için mücadele devam ediyor

Bu anlamlı günde, gerçeği eğmeden yazan, halkın haber alma hakkını savunan tüm basın emekçilerinin mücadeleleri anıldı. Basın özgürlüğü için verilen bu mücadele, özgür yarınların teminatı olarak önemini koruyor.