Göztepe Basketbol, 2025-2026 sezonunda da Başantrenör Rüçhan Tamsöz ile yola devam etme kararı aldı. Türkiye Basketbol Ligi’ne yükselme başarısı gösteren Tamsöz’ün sözleşmesi 1 yıl uzatıldı.



Göztepe Basketbol'dan istikrarlı adım

İzmir temsilcisi Göztepe Basketbol, son sezonda gösterdiği çıkışı sürdürmek adına önemli bir karara imza attı. Kulüp, teknik kadronun lideri olan Başantrenör Rüçhan Tamsöz ile sözleşme yenilediğini açıkladı.

Final grubundan lige yükseliş

Geçtiğimiz sezon Türkiye Basketbol 2. Ligi’nde mücadele eden Göztepe, Tamsöz yönetiminde başarılı bir grafik çizdi. Final grubunu ilk iki sırada tamamlayan sarı-kırmızılılar, adını Türkiye Basketbol Ligi’ne yazdırdı.

Resmî açıklama: "Hikâyemiz devam ediyor"

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, “Birlikte yazdığımız hikayeye devam ediyoruz. Şampiyon takımımızın Başantrenörü Rüçhan Tamsöz, 2025-2026 sezonunda da takımımızın başında yer alacak” ifadeleri kullanıldı.