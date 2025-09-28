BBSO Proje Koordinatörü Baran Çağlar Çetinkaya’nın moderatörlüğünü üstlendiği etkinliğe; CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman, Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, KKTC Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Doğuş Derya, İBB CHP Meclis Üyesi ve Sıfır Ayrımcılık Derneği Başkanı Elmas Arus ile İstanbul Kent Konseyi Başkanı Tülin Hadi konuşmacı olarak katıldı.

“Kadın emeği görünmez kılınıyor”

CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman, Türkiye’de kadınların sosyal güvenceden yoksun olduğunu vurgulayarak, emeğin cinsiyet temelli ayrıştırılmasının kadınların yaşamını zorlaştırdığını belirtti. “Kadınların yüzde 30’u kayıt dışı çalışıyor. Bakım emeği kadının omuzlarında ama bunun karşılığı yok” dedi.

“Kapıyı açacak olan sizsiniz”

KKTC Milletvekili Doğuş Derya ise kadın mücadelesinde dayanışmanın önemine dikkat çekerek, gençlere umut veren mesajlar verdi: “Kalabalık olan biziz. Kapı üstümüze kapanmasın diye bedel ödüyoruz ama bir gün o kapıyı siz açacaksınız.”

“Her alanda söz üretmek gerek”

İstanbul Kent Konseyi Başkanı Tülin Hadi, kadına yönelik şiddet ve eşitsizliklere değinerek, kadın hareketinin sadece siyasetle sınırlı olmadığını vurguladı. “Ekonomiden eğitime, şiddetten siyasete kadar her alanda söz söylemek gerekiyor” dedi.

“Ben de buradayım demek zorundayız”

İBB Meclis Üyesi Elmas Arus ise siyasette kadın olmanın yanı sıra ötekileştirilmenin yarattığı engelleri dile getirdi: “Kadın olarak yükümüz ağır. ‘Ben de buradayım’ dediğimiz an mücadele başlıyor. Dayanışmaya daha çok ihtiyacımız var.”

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, kadınların siyasette vitrin figüründen öteye geçmesi gerektiğini belirtti. “Kadınların başkasının öznesi değil, kendi cümlesini kuran bireyler olması esastır. Hiçbir kadının birilerinin gölgesinde yaşamasına gerek yok” ifadelerini kullandı.

Etkinlik sonunda, farklı deneyimlerden gelen kadın siyasetçilerin mesajları, gençlerin siyasete katılımına dair güçlü bir motivasyon kaynağı oldu.