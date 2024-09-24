Nevşehir’de, bir kahve zincirinin şubesine protesto amacıyla taşlı saldırı düzenlendi. Olay, sabah saatlerinde Yeni Mahalle'deki şubede meydana geldi.

O.B. isimli şahıs, İsrail’i protesto etmek amacıyla kahve dükkanına geldi. Burada, iş yerinin camlarını kırarak içeri girdi ve masaları dağıttı. Çalışanların durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda güvenlik ekibi sevk edildi.

Şüpheli gözaltına alındı

Olay yerine intikal eden polis ekipleri, O.B.’yi gözaltına aldı. Saldırı sonrası iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.