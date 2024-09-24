İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki “ahmak” davasıyla ilgili konuşan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, “Ekrem İmamoğlu'na bir kısıtlama getirmek için kumpas kurmuşlar. Bu kumpasın piyonu Süleyman Soylu. İcracılarını zaten herkes biliyor, lafın tamamı aptala söylenir. Böyle bir şey yok. Geçen seferki demokrasi tokadından ders almadıysanız, millet bunun çok daha şiddetlisini uygular” dedi.

Birleşmiş Milletler Zirvesi'ne paralel olarak New York'ta gerçekleştirilecek Sosyalist Enternasyonal toplantısına da katılacak olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABD’ye hareket etmeden önce havalimanında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında istinaf aşamasında olan “hakaret” davasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Özel, konuyla ilgi altı genel başkan yardımcısı görevlendirdiklerini ve konuyla ilgili İmamoğlu’nun da katılacağı bir toplantı yapılacağını söyledi. İmamoğlu’yla birlik süreci değerlendirdiklerini ifade eden Özel, “Olmayacak bir şeyi olacakmış gibi kimse kabul ettirmeye çalışmasın. Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu'na ahmak dedi, Ekrem Bey de ona hiç terbiyesini bozmadan sensin dedi. İşi ondan sonra YSK'ya çektiler. Bir kere Süleyman Soylu hepimizin gözünün içine baka bakla ahmak dedi mi demedi mi? Ekrem Bey'in söylediğini YSK'ya söyledi diyerek ceza vermeye kalkıyorlar. Böyle bir saçmalık, fütursuzluk, böyle bir şuursuzluk yok. Ben Türkiye'ye böyle bir ayıbı bir daha yaşatacaklarını düşünmüyorum. İstanbul seçmeni zaten bunları cezalandırmadı mı? Millet demokrasi tokadı attı, böyle şeyleri sevmiyor millet. Ekrem İmamoğlu'na bir kısıtlama getirmek için kumpas kurmuşlar. Bu kumpasın piyonu Süleyman Soylu. İcracılarını zaten herkes biliyor, lafın tamamı aptala söylenir. Böyle bir şey yok. Geçen seferki demokrasi tokadından ders almadıysanız, millet bunun çok daha şiddetlisini uygular. Kendilerine de Türkiye'ye de kötülük olur. Eğer biz ABD'deyken böyle bir karar çıkarsa geri döneriz. Ben öyle bir güne uyanacağımızı düşünmüyorum” diye konuştu.

“Okullar hijyen yönünden korkunç durumda”

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda yaşanan temizlik ve hijyen sorunlarına ilişkin de açıklama yapan Özel, “Okullar hijyen yönünden korkunç durumda. Personel alımı doğrudur ama bunun ağustos ayı içinde yapılıp 9 Eylül günü okulların öğrencilere hazır hâle getirilmesi gerekiyordu” ifadelerini kullandı.

“Önümüzdeki hafta öğretmenlerden ve emekli öğretmenlerden oluşacak heyetlerle okulları ziyaret edeceğiz” diyen Özel, CHP’li belediyelerin temizlik konusunda destek vermeye hazır olduğunu söyledi.

Erdoğan’la görüşecekler mi?

CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da Birleşmiş Milletler toplantısında olması nedeniyle temasa geçip geçmeyeceğiyle ilgili soruyu yanıtladı. Büyükelçilerden ve Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcilerinden randevu istediklerini belirten Özel, Amerika’daki ‘Türk Evi’ne gideceklerini söyledi:

“Dün de gördüğüm kadarıyla oradaki diploması muhabirleri bu görüşmenin bu binada yapılacak diye haberleri geçiyorlardı televizyonlarda. Yalnız bizim o ziyaretlerimiz cuma gününe planlandı. Sayın Erdoğan'la aynı anda Türk Evin'de olmayacağız. Belki birkaç saat New York'ta o açıklamasını yapıp ayrılacak biz orada. Ben gittiğimde orada olsaydı elbette bir merhaba demek bir çayını içmek en doğrusuydu. Yani dünyanın öbür ucunda Türkiye'nin ana muhalefet lideriyle Cumhurbaşkanı ya da son seçimlerin 1. partisin ile 2. partisinin bir birbirlerine hatır sormaması olacak iş değil. Ama gördüğüm kadarıyla Sayın Erdoğan'ın bir başka toplantıya katılmak üzere açıklamasını konuşmasını yaptıktan sonra ayrılması mümkün. Birkaç saat münasebetsiz bir saatte belki New York'ta olacağız ama biz Türk Evi'ne gideceğimiz gün sosyalist enternasyonal toplantısının ertesi günü cuma günü. O yüzden öyle bir temas yok. Aynı gün orada olsaydık olabilirdi yani bundan kaçınmayız. Doğrusu odur.”