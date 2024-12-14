Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, mahalle ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Altıeylül ilçesine bağlı Karamanköy, Köylüköy, Balıklı ve Çandır mahallelerini ziyaret eden Akın’a, Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, belediye yetkilileri ve mahalle muhtarları eşlik etti. Ziyaretlerinde vatandaşlarla birebir görüşen Akın, sorunları yerinde dinleyerek çözüm için harekete geçileceğini belirtti.

"Halkın sorunlarını dinleyip çözüm üreteceğiz"

Ziyaretlerin ilk durağı olan Karamanköy'de askere gidecek olan Seymen Arslan için düzenlenen uğurlama törenine katılan Başkan Akın, çiftetelli oynayarak asker adayına moral verdi. Buradan Köylüköy’e geçen Akın, kahvehaneleri ziyaret edip vatandaşların futbol maçındaki heyecanına ortak oldu. Vatandaşlarla sıcak diyaloglar kuran Akın, mahalle sakinlerinin takımlarının gol atması üzerine "Başkanım, ayağın uğurlu geldi" şeklinde takdir gördü.

Yeni projeler yolda

Mahalle ziyaretlerinde vatandaşlardan gelen yoğun ilgiye teşekkür eden Başkan Akın, köylerin altyapı ve üstyapı sorunlarının çözülmesi için Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli ile birlikte çalışacaklarını ifade etti. "Partizanlığa asla yer yok" diyen Akın, hizmetin her kesime eşit şekilde ulaştırılacağını belirtti.

"Balıkesir göç alan bir il olacak"

Başkan Akın, Balıklı köyüne traktörle giriş yaparak büyük bir coşkuyla karşılandı. Davul zurna eşliğinde karşılanan Akın, Balıkesir’in gelişen bir kent olacağını ve herkesin burada yaşamak isteyeceğini söyledi. "Büyük şehirlerde yaşam maliyeti arttı. İnsanlarımızın topraklarına dönmelerini sağlayacağız," diyen Akın, Balıkesir’i cazibe merkezi haline getirecek projelerin sırayla hayata geçirileceğini vurguladı.

Son olarak Çandır Mahallesi'ni ziyaret eden Başkan Akın, esnafla ve vatandaşlarla bir araya geldi. Köyde büyük sevgi gösterileriyle karşılanan Akın ve ekibi, ziyaret sonunda davul zurna eşliğinde uğurlandı. Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli de ziyaretlerde yaptığı açıklamada, "Biz seçimden seçime değil, her zaman yanınızdayız," diyerek kırsal mahallelerin merkeze olan eşit önemini vurguladı.