ABD'deki enflasyon verileri ve jeopolitik riskler sonrası küresel piyasalar, bu hafta yapılacak Fed açıklamalarına odaklandı. Türkiye'de ise memur ve emekli maaşı zammı için Merkez Bankası'nın açıklayacağı Piyasa Katılımcıları Anketi, büyük önem taşıyor.

Küresel piyasaların gündemi

ABD’de açıklanan enflasyon verilerinin ardından, yatırımcılar bu hafta yapılacak olan Fed’in para politikası açıklamalarını bekliyor. Artan jeopolitik riskler, özellikle Güney Kore ve Fransa’daki siyasi krizler, küresel piyasaların yönünü belirlemede zorluk yaşatıyor. ABD ekonomisinin geleceğiyle ilgili belirsizlikler, Fed’in alacağı kararları daha da önemli hale getiriyor.

Fed’in faiz kararı ve piyasa beklentileri

Analistler, Fed’in bu hafta düzenleyeceği Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında faiz oranlarını 25 baz puan indireceğini tahmin ediyor. Bunun yanı sıra, Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları, bankanın izlediği para politikaları hakkında daha fazla bilgi sunabilir.

Dolar ve petrol fiyatlarındaki yükseliş

ABD’deki ekonomik gelişmeler ve Trump’ın olası gümrük vergisi artışı, dolara olan talebi artırdı. Dolar endeksi geçtiğimiz hafta yüzde 1 oranında artış göstererek 107 seviyesini geçti. Bunun yanı sıra, altın fiyatları 2.650 dolar seviyesine yükselirken, petrol fiyatları da jeopolitik risklerin etkisiyle artış gösterdi.

Türkiye’de ekonomik göstergeler

Borsa İstanbul, BIST 100 endeksinde yüzde 0,44 oranında bir artış yaşandı. Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 10.150 ve 10.200 seviyeleri direnç noktaları olarak takip ediliyor. Dolar/TL, haftayı 34,9520’den tamamladı.

Memur ve emekli maaşı zammı beklentisi

Türkiye’de, memur ve emekli maaşlarıyla ilgili kritik bir gelişme bekleniyor. Merkez Bankası, Aralık ayına ait Piyasa Katılımcıları Anketi’ni Cuma günü açıklayacak. Bu anket, maaş zammı hesaplamalarının temelini oluşturacak ve yüzde 1,67’lik enflasyon artışı öngörülüyor. Bu veriler, emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam konusunda son ipuçlarını verecek.