Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla’nın dört mevsim turizm potansiyeline sahip olduğunu vurgulayarak, hem yerel hem de uluslararası düzeyde tanıtım çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini açıkladı. İngiltere merkezli Avrupa Ajansı temsilcisi Gazeteci Ata Sevgi ile görüşen Başkan Aras, Muğla’nın turizmini geliştirmek için yapılan çalışmaları ve önümüzdeki döneme dair projelerini paylaştı.

Muğla’nın turizm stratejisi

Başkan Aras, Muğla’nın doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerini bir bütün olarak ele aldıklarını belirterek, “Aslında Muğlamız; dağı taşı, denizi, tarihi dokusu ve milli kültürüyle 12 ay iç ve dış turizme hazır. Biz Muğla’ya bir bütün olarak bakıyoruz. Hiçbir köyümüzü beldemizi biri birinden ayırmadan hizmet vermeye devam edeceğiz. Malumunuz Bozburun Yarımada Köyleri olarak bilinen Marmaris Köylerinin 100 yıldan fazladır devam eden su sorununu bitirdik, şimdi de altyapı eksiklerini gidermek için çalışmalara başladık. Bu hizmet anlayışımız Muğlamızın her yeri için geçerlidir. Muğla’da Turizm sezonu başlamak üzere. Biz bir yandan 2025 Yaz turizm Sezonu hazırlıklarımızı yaparken, diğer yandan da Muğlamız’ın her köşesini 12 ay turizme kazandırmak için, özellikle İngiltere başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde tanıtım çalışmalarına devam ediyoruz” dedi.

Atatürk ressamından özel hediye

Gazeteci Ata Sevgi, Başkan Aras’a, ünlü Atatürk ressamı Etem Çalışkan’ın 1969 yılında çizdiği ve Atatürk’ün imzasının yer aldığı özel baskı bir tablo armağan etti. Başkan Aras, bu jestten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Muğla’nın tanıtımında yerel medyanın önemine dikkat çekti.

Muğla Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Muğla, eşsiz doğası ve köklü tarihiyle sadece yaz aylarında değil, yılın her döneminde ziyaret edilebilecek bir destinasyon. Amacımız, Muğla’nın yerel güzelliklerini uluslararası düzeyde tanıtarak bölge turizmini çeşitlendirmek ve geliştirmek” diyerek sözlerini tamamladı.