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Yerel televizyon kanallarında uzun yıllardır sunucu luk yapan ve İzmir halkının yakından tanıdığı Önel, özellikle samimi ve doğal sunum tarzıyla geniş bir izleyici kitlesine hitap ediyordu.

Çeşme Belediyesi sokaktaki minik patilere sıcak bir yuva sağlıyor

Çeşme Belediyesi sokaktaki minik patilere sıcak bir yuva sağlıyor

Yerel televizyon dünyasında yaptığı programlar ve renkli kişiliğiyle hafızalarda yer edinen Önel’in ölümü, sevenlerini derinden üzdü.

İzmir medyasının tanınan ve sevilen simalarından Erhan Önel , sabah saatlerinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.

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