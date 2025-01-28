İzmir medyasının tanınan ve sevilen simalarından Erhan Önel, sabah saatlerinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.
Yerel televizyon dünyasında yaptığı programlar ve renkli kişiliğiyle hafızalarda yer edinen Önel’in ölümü, sevenlerini derinden üzdü.
Uzun yıllardır sunuculuk yapıyordu
Yerel televizyon kanallarında uzun yıllardır sunuculuk yapan ve İzmir halkının yakından tanıdığı Önel, özellikle samimi ve doğal sunum tarzıyla geniş bir izleyici kitlesine hitap ediyordu.
Kaynak: HABER MERKEZİ