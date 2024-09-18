75 yaşında vefat eden Dr. Şemsettin Sak, Sivas'ta hekimlik yapmaktaydı. İstanbul'daki Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde düzenlenen cenaze törenine birçok ünlü isim ve Sak’ın yakınları katıldı.

Sanat camiasından Gözde Kaya, make-up artistleri Seçkin Süngüç ve Fezi Altun’un yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da törene katılan isimler arasındaydı. Yakın dostu Birce Akalay da İrem Sak’ı bu acılı gününde yalnız bırakmadı. Törende birbirlerine sarılarak gözyaşlarına boğulan iki oyuncunun o anları duygusal anlar yaşattı.

Dr. Şemsettin Sak, kılınan öğle namazının ardından Yeni Ayazağa Mezarlığı'na defnedildi. İrem Sak, cenaze boyunca gözyaşlarını tutamadı ve babasına veda ederken oldukça zor anlar yaşadı.