Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Yatağan ilçesinde kapsamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında Başkan Aras’a, Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay ve Cumhuriyet Halk Partisi Yatağan İlçe Başkanı Mehmet Kemiksiz eşlik etti.

İlçede yürütülen projeler ile ilgili bilgi alışverişi

Başkan Aras, Yatağan’daki ziyaretine Kaymakamlık ile başlayarak, buradan Yatağan Belediye Başkanlığı’na geçti. Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay ile birlikte, ilçede yürütülen projeler ve gelecekteki yatırımlar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Ayrıca, Cumhuriyet Halk Partisi Yatağan İlçe Başkanlığı da ziyaret edildi.

Ekonomik sorunlar yerinde değerlendirildi

Başkan Aras, Yatağan ziyaretinde Esnaf Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kooperatifi, Muhtarlar Derneği, Ziraat Odası, Şoförler Odası ile TES-İş ve Maden İş Sendikalarını ziyaret ederek karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Çarşamba günleri kurulan Yatağan pazarında esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Aras, bölgedeki ekonomik durum ve sorunları yerinde değerlendirdi.

"Vatandaşlarla temaslarımız devam edecek"

Başkan Aras, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, “Seçimlerden sonra hızlı bir şekilde ekibimizi güçlendirerek çalışmalara başladık. ‘100 Günde Neler Yapılabilir’ toplantımızla hizmetlerimizi kamuoyu ile paylaştık. İlçelerimizde vatandaşlarımızla bir araya gelmek ve onların taleplerini dinlemek için programlar düzenliyoruz. Tüm ilçelerimizi ziyaret ederek vatandaşlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızla buluşmaya devam edeceğiz. Yatağan’daki sımsıcak karşılamalarından dolayı hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Aldığımız güç ve destekle Muğlamız için çalışmaya devam edeceğiz,” dedi