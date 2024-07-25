Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak’ta elektrik dağıtım hizmeti veren Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), çağrı merkezi faaliyetlerini uluslararası standartlara uygun çerçevede yürüttüğünü kanıtlayan ISO 18295-1 ve ISO 18295-2 standardı akreditasyonunu almaya hak kazandı.

ISO 18295 çağrı merkezi standartlarını belirliyor

Müşteri hizmeti sektöründe hizmet kalitesi ve müşteri deneyiminin standartlarını belirlemek için oluşturulan ISO 18295, çağrı merkezleri ve müşteri hizmetleri operasyonları için genel prensipleri ve gereklilikleri kapsıyor. Bu standart ile müşteri memnuniyetini artırmak, hizmet süreçlerini standartlaştırmak ve işletmeler arasında karşılaştırılabilirlik sağlamak hedefleniyor.

ISO 18295 eğitim ve teknoloji kullanımını artırıyor

Müşteri iletişim merkezlerinde çalışan personelin eğitimi, teknolojinin kullanımı, hizmet kalitesi ölçümü ve müşteriye yönelik yaklaşım gibi konularda yönergeler sunan ISO 18295 ise müşteri bilgilerinin gizliliği ve güvenliği gibi hassas konuları da ele alıyor. Bu standart, işletmelerin müşteri hizmetleri süreçlerini iyileştirmelerine ve müşteri memnuniyetini artırmalarına yardımcı olurken tüketicilere de daha tutarlı ve yüksek kaliteli hizmet sunulmasını sağlıyor.

“Yeni akreditasyon belgeleri, hizmet kalitemizi artırma çabamızın göstergesi”

ALO 186 OEDAŞ Çözüm Merkezi’nde 7/24 kesintisiz hizmet verdiklerini söyleyen OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, “Almaya hak kazandığımız iki yeni standart, tüketicilerimize sunduğumuz hizmet kalitesini artırma ve sürekli olarak geliştirme çabamızın bir göstergesidir. Gerek kurum kültürümüz gerekse uluslararası standartlar çerçevesinde oluşturduğumuz hizmet kalitemizle tüketicilerimizin her an yanında olmaya ve yüksek memnuniyet sağlamaya devam edeceğiz” dedi.