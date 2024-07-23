Muğla Büyükşehir Belediyesi, ülke genelindeki ekonomik zorluklardan etkilenen emeklilere destek olmak amacıyla “Emekli Destek Paketi”ni uygulamaya koydu. Halk Kart ve sosyal destek alan emeklilere aylık 2 bin TL yardım yapılacak.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla ekonomik destek

Muğla Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla bugüne kadar çeşitli destekler sunmuş ve bu desteği her geçen gün artırmıştı. Şimdi, ekonomik olarak zor günler geçiren emekliler için “Emekli Destek Paketi” projesi devreye alındı.

İlk ödemeler 22 Temmuz'da yapıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Halk Kart desteğinden yararlanan, 60 yaş üzeri emekliler ile yaşlılık, ölüm, dul ve engelli aylığı ile geçimini sağlayan ve muhtaçlık sınırı altında gelire sahip vatandaşlara yönelik hazırladığı yardım paketinin ilk ödemelerini 22 Temmuz’da gerçekleştirdi.

4 farklı kalemde aylık 2 bin TL destek

Emekli Destek Paketi, emeklilere aylık olarak Bin TL'lik Pazar alışverişi, 300 TL ekmek, 200 TL su faturası ve 500 TL et desteği olmak üzere toplam 2 bin TL yardım sunacak. Bu destek, her ay düzenli olarak Halk Kart hesaplarına yatırılacak.

“Emeklilerimiz zor günlerden geçiyor”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Ülkemizde emeklilerimiz kötü ekonomik koşullar altında zor günler geçiriyor. Emekli maaşlarında büyük iyileştirmeler yapılmalı ve emeklilerimizin yaşam standartları yükseltilmelidir. Biz de bu durumu göz önünde bulundurarak onlara destek olmak için çeşitli çalışmalar başlattık. İlk olarak emekli destek paketini hayata geçirdik. Şartları uyan vatandaşlarımız bu destekten yararlanacak. Sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.