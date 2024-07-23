Kocaeli Şehit Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda düzenlenen Avrupa Judo Birliği (EJU) tarafından organize edilen Yıldızlar Avrupa Kupası’nda Manisa’nın Salihli ilçesinden milli judocu Hira Kılkış, 70 kiloda şampiyon olmayı başardı. Bu organizasyon, EJU tarihindeki ilk Yıldızlar Avrupa Kupası olarak gerçekleşti.

Başarılar peş peşe geldi

Turnuvada toplam 6 ülkeden 156 yıldız sporcu mücadele ederken, Salihli Belediyespor Kulübü’nden Hira Kılkış ve Sultanur Diker, Değerli Zamanlar Spor Kulübü’nden Zeynep Sağır ve 1922 Salihli Spor Kulübü’nden Mustafa Göde milli forma ile yer aldılar. Milli Takım Antrenörü Özlem Akın Ayaz’ın yönettiği turnuvada, Hira Kılkış’ın 70 kilodaki birinciliği, Salihli’nin gurur kaynağı oldu. Ayrıca Sultanur Diker, +70 kiloda ikinci olarak dikkat çekti. Salihli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, şampiyon Hira Kılkış ve ikinci olan Sultanur Diker’i başarılarından dolayı tebrik etti.