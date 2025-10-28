Balıkesir'ın Sındırgı İlçesinde saat 22:48'de gerçekleşen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın açıklamada bulundu.

Başkan Akın, deprem nedeniyle boş binaların yıkıldığını duyurdu. Akın "Bir süre önce de bir deprem yaşamıştık. Yine bir depremde karşı karşıyayız. Vatandaşlarımız tedirgin. Yıkılan binalarımız var. Bana gelen bilgiye göre, 4 binamız yıkıldı. İçerisinde kimse yok. Yağmurda bir taraftan inanılmaz şekilde devam ediyor" dedi.