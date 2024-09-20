Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve UCLG Dünya Teşkilatı Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, New York'ta önemli temaslarda bulundu. Türkevi'nde düzenlenen ‘Şehirler 2030’a Geri Sayıyor’ lansmanına katılan Akın, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı (UCLG) ve Birleşmiş Milletler temsilcileriyle buluştu. Lansmanda, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin yerel düzeyde somut ve etkili eylemlere nasıl dönüştürüleceği konuşuldu.

Başkan Akın, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız'ı da ziyaret ederek Balıkesir’in uluslararası arenadaki çalışmaları hakkında istişarelerde bulundu.

Ziyaret kapsamında Başkan Akın, ‘Daha İyi Bir Yarın İçin Çok Taraflı Çözümler’ Eylem Günleri'ne de katılarak yerel ve bölgesel grup toplantılarında sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yönelik görüşmeler gerçekleştirdi.