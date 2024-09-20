Süper Lig'de geride kalan 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Fenerbahçe, 13 puanla ikinci sırada yer alıyor. Sarı-lacivertli ekip, bu hafta karşılaşacağı lider Galatasaray'ı yenerek zirveye çıkmayı amaçlıyor. Ancak, Fenerbahçe'nin zorlu derbi öncesinde tek eksiği bulunuyor.

Tek eksik: Bright Osayi-Samuel

Fenerbahçe, kritik Galatasaray maçı öncesinde sadece bir eksikle sahaya çıkacak. Sakatlığını atlatmasına rağmen takımla çalışmalara başlayamayan Bright Osayi-Samuel'in, derbide forma giymesi beklenmiyor. Bu durum, teknik direktör Jorge Jesus'un kadro planlamasında bir belirsizlik yaratıyor. Ancak tecrübeli stoper Alexander Djiku'nun dönecek olması, savunma hattını güçlendirecek.

Galatasaray'da sakatlıklar

Galatasaray cephesinde ise Fas Milli Takımı'nın Lesotho ile yaptığı mücadelede sakatlanan Hakim Ziyech, derbide görev alamayacak. Ancak, Mauro Icardi'nin durumu umut veriyor. Adana Demirspor karşılaşmasında sakatlanan Arjantinli yıldız, antrenmanlara başladı. Teknik direktör Okan Buruk'un Icardi'nin oynayıp oynamayacağına karar vermesi bekleniyor.

Filip Kostić'in ilk maçı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Filip Kostić, sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor. Kasımpaşa karşısında hazır olmadığı gerekçesiyle kadroda yer almayan 31 yaşındaki sol kanat oyuncusu, takımla yaptığı çalışmalar sonucunda Galatasaray maçında sahaya çıkması bekleniyor. Kostić'in performansı, derbinin gidişatında belirleyici bir rol oynayabilir.