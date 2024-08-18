Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi tarafından kurulan Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi (SODEMBEK), 20 Ağustos 2024 Salı günü CHP Genel Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda tanıtıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler’in de üye olarak seçildiği konsey, Türkiye genelinden 18 belediye başkanını bir araya getiriyor.

SODEMBEK'in gündemi

Toplantının açılışında, Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi'nin (SODEMBEK) kuruluş amaçları ve faaliyet alanları tanıtıldı. Konsey, şehirler arası iş birliği ve bilgi paylaşımı yoluyla sosyal demokrat belediyeciliği teşvik etmeyi hedefliyor. Toplantının gündeminde, SGK ve yerel yönetimler arasındaki ilişkiler ile Sokak Hayvanları Yasası'na dair düzenlemelerin değerlendirilmesi bulunuyor.

SODEMBEK üyeleri arasında 14 büyükşehir ve 4 ilçe belediye başkanı yer alıyor. Aşağıda konsey üyeleri ve temsil ettikleri şehirler sıralanmıştır:

Türkiye Belediyeler Birliği - Ekrem İmamoğlu - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı

Tarihi Kentler Birliği - Mansur Yavaş - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı

Sağlıklı Kentler Birliği - Cemil Tugay - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı

Marmara Belediyeler Birliği - Mustafa Bozbey - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı

Akdeniz Belediyeler Birliği - Muhittin Böcek - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı

Zeydan Karalar - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı (Doğal Üye)

Vahap Seçer - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı (Doğal Üye)

Ege Belediyeler Birliği - Ferdî Zeyrek - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı

Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği (YGB) - Ahmet Akın - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı

Trakya Belediyeler Birliği - Candan Yüceer - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı

Özlem Çerçioğlu - Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı (Doğal Üye)

Kıyı Ege Belediyeler Birliği - Ahmet Aras - Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı

Bülent Nuri Çavuşoğlu - Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı (Doğal Üye)

Avrupa Konseyi - Ayşe Ünlüce - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı

İç Anadolu Belediyeler Birliği - Fethi Yaşar - Yenimahalle Belediye Başkanı

Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği - Ahmet Serkan Tuncer - Mezitli Belediye Başkanı

İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği - Rıza Akpolat - Beşiktaş Belediye Başkanı

Ege Ve Marmara Çevreci Belediyeler Birliği - Ali Kemal Deveciler - Burhaniye Belediye Başkanı

SODEMBEK toplantıları, CHP’li belediyelerin politikalarını belirlemenin yanı sıra, vatandaşların taleplerine hızlı çözümler üretmeyi de amaçlıyor. Toplantılarda alınacak kararlarla, sosyal demokrat belediyecilik anlayışının güçlendirilmesi ve şehirlerin gelişimine katkıda bulunulması hedefleniyor.