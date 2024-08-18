Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye’nin en mutlu şehirlerini sıraladığı raporunu açıkladı. 2024 yılı itibarıyla yapılan araştırma sonucunda, Sinop en mutlu şehir olarak birinci sırada yer aldı. Raporda, ülke genelindeki çeşitli şehirlerin mutluluk düzeyleri detaylı bir şekilde değerlendirildi.

En mutlu 10 şehir listesi

TÜİK’in hazırladığı rapora göre, Türkiye’nin en mutlu şehirleri şu şekilde sıralandı.

Sinop: Türkiye’nin en mutlu şehri olarak birinci sırada yer aldı. Sinop’un doğal güzellikleri ve sakin yaşam tarzı, vatandaşlarının mutluluğunu artıran etkenler arasında gösteriliyor.

Afyonkarahisar: Afyonkarahisar, ikinci sırada yer aldı. Şehirdeki huzurlu yaşam ve kaliteli yaşam koşulları, bu başarıyı getirdi.

Bayburt: Bayburt, mutluluk sıralamasında üçüncü sırada. Şehrin küçük ve samimi yapısı, mutluluk oranını yüksek tutuyor.

Kırıkkale: Dördüncü sıradaki Kırıkkale, şehirdeki yaşam standartları ve sosyal olanakların katkısıyla öne çıkıyor.

Kütahya: Beşinci sırada yer alan Kütahya, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle vatandaşlarına yüksek yaşam memnuniyeti sağlıyor.

Çankırı: Çankırı, altıncı sıradaki konumuyla, şehirdeki güvenli ve sakin yaşamın mutluluk üzerindeki etkisini ortaya koyuyor.

Düzce: Yedinci sıradaki Düzce, doğal güzellikleri ve gelişmiş sosyal imkanlarıyla dikkat çekiyor.

Uşak: Uşak, sekizinci sırada yer alıyor. Şehirdeki sosyal etkinlikler ve doğal çevre, mutluluk oranını olumlu etkiliyor.

Siirt: Dokuzuncu sırada bulunan Siirt, şehirdeki sosyal dayanışma ve güven duygusu ile yüksek mutluluk seviyesi sağlıyor.

Şırnak: Onuncu sıradaki Şırnak, son yıllarda yapılan yatırımlar ve gelişmelerle birlikte vatandaşlarının mutluluğunu artırmayı başardı.

TÜİK’in raporu, şehirlerin mutluluk düzeylerini etkileyen faktörleri de inceledi. Sosyal hizmetler, yaşam standartları, güvenlik, sağlık hizmetleri ve doğal çevre gibi unsurlar, şehirlerin mutluluk sıralamasında önemli rol oynadı. Sinop’un ilk sırada yer alması, şehirdeki düşük suç oranı, yüksek yaşam kalitesi ve sakin yaşam tarzı ile ilişkilendiriliyor.