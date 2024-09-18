Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, gazilerin vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna yaptıkları fedakârlıkları unutmayacaklarını belirtti.

Gazilerin fedakârlıkları unutulmayacak

Her yıl 19 Eylül, Mustafa Kemal Atatürk’e 1921 yılında "Gazi" unvanı ve Mareşallik rütbesi verildiği gün olan Gaziler Günü olarak kutlanıyor. Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, bu anlamlı gün dolayısıyla yayımladığı mesajında gazilere minnet duygularını ifade etti. Başkan Ertemur, “Gazilerimiz, Türk milletinin şanlı tarihindeki en özel kahramanlardır. Onların fedakârlıklarını asla unutmayacağız ve bu ilhamla ülkemiz ve ilçemiz için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Atatürk’e verilen gazi unvanı anılıyor

Başkan Ertemur, 19 Eylül 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Atatürk’e verilen "Gazi" unvanının önemine de vurgu yaptı. “Atatürk ve gazilerimiz, milletimizin birlik ve beraberliğini korumak için büyük fedakârlıklar göstermiştir. Onların cesaretini ve kahramanlıklarını her zaman hatırlayacağız” diye ekledi.

Başkan Ertemur, Gaziler Günü’nde Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığı için canını hiçe sayan tüm gazilere minnet ve şükranlarını sunarak, onların gününü kutladı.