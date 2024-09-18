Gördes’te geçtiğimiz ay meydana gelen orman yangını, Karayakup Mahallesi’nde derin yaralar açtı. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Gördes Belediyesi işbirliğiyle, yangından etkilenen mahalle sakinleri için geçici konteynır evler inşa ediliyor. Başkan Ferdi Zeyrek, mahalle sakinleriyle bir araya gelerek, desteklerinin süreceğini vurguladı.

Yangının yaraları sarılıyor

14 Ağustos’ta başlayan yangın, Gördes ve Salihli’nin birçok mahallesini etkiledi. Yangın sonrası en fazla hasarı alan Karayakup Mahallesi’nde, evler kullanılamaz hale geldi. Barınma ihtiyacı doğan mahalle sakinlerinin yardımına Manisa Büyükşehir ve Gördes Belediyeleri koştu. Mahallede belirlenen alana toplamda 25 adet konteynır kurulacak; bunlardan 24’ü ev olarak kullanılacakken, biri mescit olarak hizmet verecek. Konteynırların kurulacağı alanın altyapı çalışmaları ise MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından tamamlandı. Mahalle sakinleri, kalıcı konutlar tamamlanana kadar konteynır evlerde misafir edilecek.

“Konteynır evlerin altyapı çalışmaları tamamlandı”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Gördes Belediye Başkanı İbrahim Büke ve Gölmarmara Belediye Başkanı Cem Aykan, yangından etkilenen mahalle sakinleriyle buluştu. Konteynır evlerin kurulacağı alanı inceleyen Başkan Zeyrek, altyapı çalışmalarının tamamlandığını ifade etti. Zeyrek, “İnşallah bir buçuk ay içinde konteynırlarınıza kavuşacaksınız. Yaşam şartlarınızı iyileştirmek ve yanan ormanlarımızın yerine ağaç dikmek bizim önceliğimiz” dedi.

“En kısa sürede destekler ulaşacak”

Büyükşehir Belediyesi olarak tüm desteği vereceklerini belirten Zeyrek, “Burada anılar, yaşanılanlar ve geleceğe bırakacağımız miras var. Yangın süresince ekiplerimiz buradaydı. Yaklaşık 3 bin hektarlık alanı kaybettik, bunun yerine koyulması için destek vereceğiz” ifadelerini kullandı.

İl Başkanı Özalper: “Sizlerle birlikteyiz”

CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, “Devletin yardım elinin uzatmadığı bu köyde sosyal ve halkçı belediyeciliği göstermeye çalıştık. Hepinizin yanındayız, yangın acısını birlikte aşacağız” dedi.

Başkan Büke: “Yaşamı tekrar normale döndüreceğiz”

Gördes Belediye Başkanı İbrahim Büke, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e teşekkür ederek, konteynırların en kısa sürede getirileceğini açıkladı. “Kalıcı konutlar için gerekli yardımları talep edeceğiz. Önceliğimiz sizi burada kalıcı hale getirmek değil, kış boyunca rahat geçirmenizi sağlamak” şeklinde konuştu.

Hayvan üreticilerine destekler devam ediyor

Yangından etkilenen Karayakup, Boyalı ve Yeniköy Mahallelerinde hayvan üreticilerine yonca desteği sağlandı. İlk etapta 250 balya Karayakup, 350 balya ise Boyalı ve Yeniköy mahallelerine teslim edildi. Başkanlar, bu tür desteklerin devam edeceğini duyurdu.