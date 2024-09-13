Fethiye Belediyesi’nin ilçeye kazandırdığı Akmaz Halk Plajı'nda düzenlenen kahvaltı organizasyonunda, Başkan Alim Karaca, 41 mahalle muhtarıyla buluşarak sorunları masaya yatırdı. Görev süreleri boyunca mahalle muhtarlarının yanında olacağını belirten Karaca, toplantıda sık sık not alarak çözüm odaklı yaklaşımlar sergiledi. Ayrıca, seçim kazanan yeni muhtarlara rozetlerini takdim eden Karaca, onlara başarı dileklerinde bulundu.

5 yıllık iş birliği ve gelecek planları

Geride kalan 5 yıllık süreçte muhtarlarla iş birliğinin önemine değinen Başkan Karaca, yeni dönemde de birlikte çalışacaklarını ifade etti. Karaca, “Vatandaşlarımızla aramızdaki güçlü bağı sağlayan muhtarlarımızla bir araya gelerek, adil ve eşit hizmet götürme hedefimize hep birlikte ulaşacağız” dedi.

Yeni muhtarlara destek mesajı

Başkan Karaca, özellikle yerel seçimlerde yeni seçilen muhtarlara büyük sorumluluklar düştüğünü vurguladı. Törende rozet takarak onların başarılarını kutladı ve "Birlikte çalışarak daha güzel bir Fethiye inşa edeceğiz" diye ekledi.