Fen Bilimleri sorusu iptal edildi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Giriş Sınavı'nda (LGS) fen bilimleri sorularından birinin yanlış olduğu gerekçesiyle mahkeme kararıyla iptal edildiğini duyurdu. Bu iptalin ardından puanların yeniden hesaplanacağı açıklandı.

Öğrencinin mağduriyet iddiası

Sorunun iptali süreci, LGS’ye giren Ali Taha Genç’in ailesinin açtığı dava ile başladı. Genç, soruyu doğru cevapladığını ancak açıklanan cevabın yanlış olduğunu fark etti. Dava dilekçesinde, sorunun iptal edilmemesi halinde öğrencinin mağdur olacağı ve istediği liseye yerleşemeyeceği belirtilmişti.

İşte o soru;

Özellikleri ve ağırlığı her yerinde aynı olan eşit bölmelendirilmiş bir tahtanın taşınması için kullanılan sistemde tavana ve tahtaya şekilde gibi bağlanan makaralara esnemeyen bir ip geçiriliyor. Bu ip, işçiler tarafından şekildeki gibi tutulduğunda tahta yatay dengede kalıyor. Bu sitemde makaraların, makaraların bağlı olduğu çubukların ve ipin ağırlıklarıyla sürtünmeler önemsenmemektedir. Bu tahta şekilde gösterilen konumdan belirli bir yüksekliği en küçük kuvvetler uygulanarak çıkarılırken yapılan işlemde tahtanın sadece başlangıçta ve son durumda yatay dengede olduğu bilindiğine göre,

I. İşçiler ipi aynı anda çekmeye başlamıştır.

II. İşçilerin işlem boyunca çektikleri ipin uzunlukları birbirine eşittir.

III. İşçilerin başlangıçta ve son durumda ipe uyguladıkları kuvvet tahtanın ağırlığından küçüktür.

Yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?

A) Yalnız III B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III

Puanlar yeniden hesaplanacak

Mahkemenin iptal kararıyla birlikte MEB, sınava giren tüm öğrencilerin puanlarının yeniden hesaplanacağını ve bu sürecin adil bir şekilde tamamlanacağını duyurdu.