Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, yayımladığı yazılı mesajla yeni yılı kutladı.

Başkan Karaca, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Fethiye Belediyesi olarak, yoğun bir çalışma temposu içinde geçen bir yılı daha geride bırakıyor, iyi dilek ve umut dolu beklentilerle 2025’e merhaba diyoruz.

2024 yılı, ülkemizde yaşanan ekonomik kriz, hayat pahalılığı, demokrasi ve adalet arayışı, Türkiye’nin de içinde bulunduğu coğrafyada yaşanan savaş ortamı, göçler gibi etkenlerle hepimiz için zor geçen bir yıl oldu. Fakat bu zor günler aynı zamanda bizlere birliğin, beraberliğin, dayanışmanın, demokrasinin ve özgürlüklerin önemini bir kez daha hatırlattı.

Diğer taraftan, yaşamın her alanında özgürlük, demokrasi, hoşgörü ve yeniliklere açık olan Fethiye, 2024 yılında da bir cumhuriyet kenti olarak kültürden sanata, spordan sosyal faaliyetlere kadar her alanda yine farkını ortaya koydu. Atatürk’e, cumhuriyete sımsıkı sarılan kentimiz için bugüne dek sizlerden aldığımız güçle ve güvenle hizmet ettik. Aynı şekilde, 2025 yılında da, bu gayret ve çabamız artarak devam edecek, aydınlık ve çağdaş Fethiye’yi layık olduğu yere bir adım daha yaklaştırabilmek için gereken tüm çalışmaları aynı kararlılıkla sürdüreceğiz.

2024’ü geride bırakırken, diliyorum ki; 2025 yılı yüreğimizde yeni umutları, yeni hedefleri, çağdaş ve aydınlık yarınları yeşerten bir yıl olsun. Hem ülkemizde, hem de dünyada hak, hukuk ve adaletin egemen olduğu, acıların azaldığı, sevinçlerin çoğaldığı, paylaşmanın ve dayanışmanın arttığı yeni bir yıl diliyorum. Fethiye halkının, Atatürk’ün kurduğu cumhuriyeti sonsuza dek koruyacağına olan inancımı bir kez daha vurgulayarak, 2025 yılının Fethiye'mize, cennet yurdumuza ve tüm insanlığa mutluluk, huzur, başarı, sağlık ve barış getirmesini, bu güzellikleri birlikte çoğaltmayı temenni ediyorum."

Yeni yılınız kutlu olsun.”