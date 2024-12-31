Denizli Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılına coşkuyla adım atmak için düzenleyeceği yılbaşı etkinliğiyle yeni yılı müzik ve eğlence dolu bir atmosferde karşılayacak.

Yılbaşı coşkusu Delikliçınar Meydanı’nda

31 Aralık 2024 Salı akşamı saat 21.30’da başlayacak olan etkinlik, Denizli'nin Delikliçınar Meydanı’nda gerçekleşecek. Etkinlikte, ünlü DJ Ahmet Kömürcüoğlu ve enerjik MC Bayçelebi’nin performanslarıyla yeni yıl coşkusu zirveye ulaşacak.

Müzik ve dansla yeni yıl coşkusu

Yeni yıl için hazırlanan programda, Denizli halkı ritim dolu bir atmosferde eğlencenin keyfini çıkaracak. DJ Ahmet Kömürcüoğlu’nun müziği ve MC Bayçelebi'nin enerjisiyle bu özel gece, dans ve müzikle birleşerek tüm katılımcılara unutulmaz bir deneyim sunacak.

Etkinlik ücretsiz ve herkes davetli

Denizli Büyükşehir Belediyesi, bu eğlenceli etkinliği halkın katılımına ücretsiz olarak sunuyor. Tüm Denizli halkı, 2025’e birlikte girmek için davet ediliyor.