Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, bu anlamlı günün Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en önemli simgelerinden biri olduğunu vurguladı.

“30 Ağustos, özgürlüğümüzün teminatıdır”

Başkan Yetişkin, 30 Ağustos Zaferi'nin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde, Türk milletinin ve kahraman ordusunun ortak mücadelesiyle elde edilen büyük bir zafer olduğunu belirtti. Yetişkin, “Bu büyük zafer, bize hür ve bağımsız bir şekilde yaşama imkanı sunmuştur. 30 Ağustos’un bizler için anlamı büyük, özgürlük mücadelesinin en büyük sembollerinden biridir” dedi.

Şehitler ve gaziler için minnet ve şükran

Yetişkin, şehitler ve gaziler için duyduğu rahmet, minnet ve şükranı ifade ederek, onların bıraktığı mirasa sahip çıkma ve Cumhuriyet değerlerini koruma taahhüdünde bulundu. Efeler halkına hitaben, “Cumhuriyetimizin değerlerini her daim koruyacak ve yaşatacağız. Bu anlamlı günde tüm hemşehrilerimin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyorum. Birlik ve beraberlik içinde nice bayramlara ulaşmak için inancımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.