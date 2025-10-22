Başkan Yetişkin, yapılan çalışmaların mahalleye modern ve konforlu bir görünüm kazandıracağını söyledi.

Efeler Belediyesi, kent genelinde yürüttüğü altyapı ve üstyapı yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Tepecik Mahallesi 910 Sokak’ta başlatılan parke taşı döşeme çalışmaları hızla ilerliyor.

Sahaya giderek çalışmaları yerinde inceleyen Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, ekiplerden yapılan çalışmalarla ilgili detaylı bilgi aldı. Yetişkin, belediye personeline kolaylık dileyerek gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Başkan Yetişkin, yürütülen çalışmaların yalnızca yol yenileme değil, aynı zamanda yaşam kalitesini artırma hedefi taşıdığını vurguladı. “Efeler’in her mahallesinde vatandaşlarımızın daha güvenli, konforlu ve estetik bir çevrede yaşaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sadece parke ya da asfalt değil; kaldırımlar, bordürler ve çevre düzenlemeleriyle ilçemizi modern bir görünüme kavuşturuyoruz” dedi.

Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Tepecik Mahallesi’nin sokaklarına dayanıklı parke taşları döşeniyor, kaldırımlar yenileniyor ve altyapı düzenlemeleri yapılıyor. Çalışmalar tamamlandığında mahalle sakinlerinin ulaşım konforu artarken, sokaklar da modern bir görünüme kavuşacak.

Başkan Yetişkin, ilçedeki tüm mahallelerde planlı ve sistemli şekilde yenileme çalışmalarına devam edeceklerini belirterek, “Tepecik’teki çalışmalar kısa sürede tamamlanacak. Efeler’in dört bir yanında aynı kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Hedefimiz, her sokağın çağdaş kent standartlarına uygun hale gelmesidir” ifadelerini kullandı.