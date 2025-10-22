TV’DEN ve Denge Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Gazeteci Emin Aydın, sabah erken saatlerde polis ekipleri tarafından evinden alınarak Aydın Adliyesi’ne götürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Aydın hakkında Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında, geçtiğimiz yıllarda AK Partili Özlem Çerçioğlu ile ilgili kullandığı sözler nedeniyle bir soruşturma süreci başlatılmıştı.

Bu sabah saatlerinde Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, savcılık sorgusunun ardından Gazeteci Emin Aydın’ın tutuklama talebiyle cezaevine gönderildiği öğrenildi.