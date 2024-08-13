Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, hayata geçirdiği uygulamalarla çalışma arkadaşlarını memnun etmeyi sürdürüyor. Bu durumun son örneği 14 Ağustos Çarşamba günü saat 21.00'de Mehmet Anbarlı Spor Tesisleri'nde yapılacak santrayla birlikte hayata geçecek.

Halı saha turnuvasının, belediyenin farklı birimlerini bir araya getirerek hem rekabeti hem de iş birliği duygusunu yükseltmesi hedefleniyor.

Efeler Belediyesi'nin bu tür organizasyonları, sadece spor yapma fırsatı sunmakla yetinmiyor, aynı zamanda personel memnuniyetini ve motivasyonunu artırıyor. Çalışanlar, bu tür sosyal etkinliklerde daha yakın ilişkiler kurarak, iş yerinde daha güçlü bir ekip duygusu geliştirebiliyor.

Başkan Anıl Yetişkin'in bu projesi, çalışma arkadaşları tarafından da takdirle karşılandı.