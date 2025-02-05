Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Gölhisar Mahallesi’nde tarım arazilerine ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla asfaltlama çalışmalarını hızla sürdürüyor. Türkiye'nin en fazla enginar üretilen bölgesi olan Gölhisar’da, yapılan bu asfaltlama sayesinde üreticiler, tarlalarına daha rahat ulaşabilecek.

Gölhisar’da tarımın güçlenmesine katkı

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, ilçedeki üreticilere her zaman destek verdiklerini vurgulayarak, "Çiftçilerimizin emeğini daha değerli kılmak için yollarımızı güçlendiriyoruz. Gölhisar, enginar üretimiyle ilçemizin tarım merkezlerinden biri. Ulaşımın iyileştirilmesiyle hasat süreci daha verimli ve konforlu hale gelecek" dedi.

Gölhisar halkı, yapılan çalışmalardan memnun

Başkan Yetişkin’in yaptığı asfaltlama çalışmaları, üreticiler arasında büyük takdir topladı. Gölhisar Mahalle Muhtarı Mehmet Karagöz, mahalle sakinleri adına Başkan Yetişkin ve ekibine teşekkür ederek, “Daha önce bu yol toprak yoldu, kışın çamur oluyordu. Şimdi, asfaltla birlikte tarlalarımıza daha rahat ulaşabiliyoruz. Başkanımız Anıl Yetişkin’e ve ekibine teşekkür ederim” dedi.