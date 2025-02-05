Efeler Belediyesi, sivrisinek ve karasinekle mücadelede yıl boyunca kesintisiz bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü İlaçlama Birimi, özellikle yaz aylarında kentteki zararlıları kontrol altına alarak halkın sağlığını koruma amacı güdüyor.

Larva döneminde ilaçlama uygulamalarının önemi

Yaz aylarında artış gösteren sivrisinek ve karasinek yoğunluğunu önlemek amacıyla larva döneminde yapılan ilaçlama çalışmaları büyük önem taşıyor. Bu sayede, yazın sinek yoğunluğu minimum seviyeye indiriliyor. Ekipler, sivrisinek ve karasineklerin üremesine zemin hazırlayan kuyular, havuzlar ve su birikintileri gibi yerlerde titizlikle ilaçlama yapıyor.

Efeler halkından belediye ekiplerine teşekkür

Yıl boyu süren bu etkin çalışmalar sonucunda, Efeler halkı sineklerden büyük ölçüde kurtulmuş durumda. Memnuniyetini dile getiren Efeler halkı, bu titiz çalışmaları yürüten Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ve ekibine teşekkürlerini iletti.