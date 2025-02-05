Başkan Anıl Yetişkin'den Kente Bir Armağan Daha Efeler'in Misafirhanesi Açılıyor

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, sosyal belediyecilik anlayışıyla hemşehrilerine büyük bir armağan daha sunuyor. Başkan Yetişkin'in hayata geçirdiği projeler arasında en dikkat çekeni, kadınlara yönelik uygun fiyatlı konaklama imkânı sağlayacak Türkan Saylan Misafirhanesi oldu. Cuma Mahallesi’nde yer alan misafirhane, 4 Şubat Salı günü saat 16.30’da düzenlenecek törenle kapılarını özel konuklarına açacak.

"Halkın parasıyla halk için hizmet"

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, göreve gelir gelmez önceki yönetim tarafından belediye bütçesinden karşılanan ve sporculara tahsis edilen binanın daha verimli kullanılması için harekete geçti. Başkan Yetişkin, halkın parasıyla halkın ihtiyacını karşılamak adına Türkan Saylan Misafirhanesi’ni kadınların barınma sorununa çözüm olacak şekilde düzenledi. Yapılan tadilat ve tamirat çalışmalarının ardından, bu özel mekân kadınların barınma ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap verecek.

Güvenli ve konforlu bir konaklama imkânı

Efeler Belediyesi Türkan Saylan Misafirhanesi, güvenlik görevlileri ve güvenlik kameraları eşliğinde sürekli denetim altında tutulacak. Konuklar, yemek yapabilecekleri tüm gereçlerle donatılmış odalarda konforlu bir şekilde konaklayabilecekler. Misafirhanenin, kadınlar için sunacağı uygun fiyatlı konaklama hizmetine başvurular ise devam ediyor. Başvuru için, kimlik fotokopisi, ikametgâh belgesi, sabıka kaydı ve gelir beyan belgesiyle Efeler Belediyesi hizmet binasına başvurulması gerekiyor.