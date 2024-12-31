Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 2024'ün zorluklarına rağmen 2025 yılı için umut dolu bir mesaj yayımlayarak tüm vatandaşların yeni yılını kutladı. Başkan Aras, 2024’te Muğla’ya verdikleri sözleri yerine getirerek, sosyal, ekonomik ve sağlık alanlarında önemli adımlar attıklarını belirtti.

"Muğla'yı marka şehir yapma hedefindeyiz"

Aras, Muğla’nın Dünya Kenti vizyonu doğrultusunda, eğitimden tarıma, turizmden altyapıya kadar her alanda projeler ürettiklerini ve şehrin yaşam kalitesini artırmayı hedeflediklerini söyledi. Başkan Aras, Muğla’nın sadece Türkiye’de değil, dünyada da örnek alınan bir şehir olacağına inandığını ifade etti.

Yeni yılda barış ve huzur diledi

2025 yılına girerken, Muğla'nın huzur ve barış ikliminin tüm dünyaya yayılmasını dileyen Başkan Aras, yeni yılın sağlık, mutluluk ve aydınlık yarınlara ulaşılmasında bir vesile olacağına olan inancını yineledi.