Menteşe Belediye Başkanı Şehir Plancısı Gonca Köksal, 2025 yılına sayılı günler kala yazılı bir mesaj yayımlayarak Menteşe halkının yeni yılını kutladı.

Başkan Köksal, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Geçtiğimiz yıl bu zamanlarda yeniliklerle dolu bir yıl dilemiştim. Bu yıl, birlik olmanın gücüyle yeni başlangıçlara, değişimlere ve yeniliklere şahit olduk. Muğla’mız için, Menteşe’miz için daha iyi bir geleceği hayal ettik, bu hedefe ulaşmak için gece gündüz çalıştık ve halkımızdan aldığımız güçle emin adımlarla ilerledik. 2025’in, daha güzel bir geleceğe doğru güçlü adımlar attığımız, huzurun, sağlığın ve bereketin her evde olduğu bir yıl olmasını temenni ediyorum. Yeni yılımız mübarek olsun.”