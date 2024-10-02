Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Aras, 26-27 Eylül 2024 tarihlerinde Fransa'da düzenlenen Nice İklim Zirvesi'ne konuşmacı olarak katıldı. Nice Côte d’Azur Büyükşehir, Nice şehri ve La Tribune Gazetesi iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinliğe Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi ev sahipliği yaptı. Zirve, iklim değişikliği ve deniz ekosistemlerinin korunması konularında dünya genelinden politikacılar, bilim insanları ve iş dünyası temsilcilerini bir araya getirdi. Nice İklim Zirvesi, küresel iklim çalışmalarına değerli katkılar sağladı.

Yerel Yönetimlerin Rolü Önemli

Başkan Ahmet Aras, zirvede yaptığı konuşmada Muğla'nın iklim değişikliğiyle mücadelesinde attığı adımları ve yerel yönetimlerin bu süreçteki kritik rolünü vurguladı. Denizi koruma projelerini katılımcılarla paylaşan Aras, Akdeniz Bölgesi ekosistemlerinin korunmasına yönelik somut çözümler sundu. Ayrıca, yerel yönetimlerin dirençlilik inisiyatiflerinde lider konumda olması gerektiğini belirterek, Gökova Körfezi’ndeki örnek çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Küresel Sorunların Gündeme Gelmesi

Başkan Aras'ın konuşması, Ege Denizi'nin iklim krizi kaynaklı sorunlarının ve çözüm yollarının küresel gündemde daha fazla yer almasına katkı sağladı. Bu yıl ikincisi düzenlenen Nice İklim Zirveleri, Haziran 2025'te yapılacak Birleşmiş Milletler Okyanus Konferansı'na hazırlık niteliğinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Zirvenin ana gündem maddeleri arasında deniz koruma alanlarının artırılması, iklim gözlem sistemlerinin güçlendirilmesi ve küresel işbirliklerinin geliştirilmesi yer aldı.

Brest – Sea’ties Deklarasyonu İmzalandı

Başkan Aras, deniz seviyesinin yükselmesinin etkilerini azaltmak ve kıyı şeritlerinin dayanıklılığını artırmak amacıyla Fransa'nın girişimiyle imzalanan Brest – Sea’ties Deklarasyonu'nu da imzaladı. İspanya, Norveç, İtalya, Portekiz ve Birleşik Krallık ile ICLEI – Sürdürülebilirlik için Yerel Yönetimler tarafından desteklenen bu ortak çalışma, iklim değişikliğinin neden olduğu deniz seviyesindeki yükselmenin hızlanmasıyla başa çıkmak için yerel ve uluslararası işbirliklerinin aciliyetini vurguluyor.

Monaco’da Önemli Temaslar

Fransa ziyaretinde, Başkan Aras Monaco’da da önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Monaco Ticaret Odası Genel Müdürü Guillaume Rose, Çevre Bakanlığı Genel Sekreteri Samy Touati ve Deniz Biyolojisi uzmanı Didier Zoccola ile projeler hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Ayrıca, Monaco Yatçılık Fuarı’nı ziyaret eden Aras, orada bulunan Türk şirketleriyle de görüşme fırsatı buldu.