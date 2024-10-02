EuroLeague’de 2024-2025 sezonunun ilk hafta maçları, yarın ve 4 Ekim Cuma günü oynanacak. Basketbolseverler büyük heyecanla sezonun başlamasını bekliyor. Ligin açılış karşılaşmasında Panathinaikos, ALBA Berlin’e konuk olacak. Anadolu Efes ise deplasmanda Virtus Bologna ile karşılaşacakken, Fenerbahçe Beko, evinde Yunan temsilcisi Olympiakos’u ağırlayacak.

İlk hafta programı ve temsilcilerimizin durumu

2024-2025 EuroLeague sezonu büyük rekabetle başlıyor. İlk haftanın önemli maçları arasında temsilcilerimizin zorlu sınavları yer alıyor. Anadolu Efes, güçlü İtalyan ekibi Virtus Bologna ile deplasmanda karşılaşacak. Fenerbahçe Beko ise sahasında Yunan devi Olympiakos’u ağırlayarak sezona başlangıç yapacak.

İlk hafta maçları ve saatleri

Yarın başlayacak olan EuroLeague mücadelesinde basketbolseverleri birbirinden heyecanlı karşılaşmalar bekliyor. İşte ilk hafta programı:

Yarın (3 Ekim 2024):

19.45 ALBA Berlin - Panathinaikos

20.00 Monaco - Olimpia Milano

20.00 Zalgiris Kaunas - Barcelona

21.30 Baskonia - Partizan

21.45 Bayern Münih - Real Madrid

22.00 Maccabi Tel Aviv - ASVEL Villeurbanne

4 Ekim Cuma:

20.30 Fenerbahçe Beko - Olympiakos

22.00 Paris Basketball - Kızılyıldız

22.00 Virtus Bologna - Anadolu Efes