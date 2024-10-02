EuroLeague’de 2024-2025 sezonunun ilk hafta maçları, yarın ve 4 Ekim Cuma günü oynanacak. Basketbolseverler büyük heyecanla sezonun başlamasını bekliyor. Ligin açılış karşılaşmasında Panathinaikos, ALBA Berlin’e konuk olacak. Anadolu Efes ise deplasmanda Virtus Bologna ile karşılaşacakken, Fenerbahçe Beko, evinde Yunan temsilcisi Olympiakos’u ağırlayacak.
İlk hafta programı ve temsilcilerimizin durumu
2024-2025 EuroLeague sezonu büyük rekabetle başlıyor. İlk haftanın önemli maçları arasında temsilcilerimizin zorlu sınavları yer alıyor. Anadolu Efes, güçlü İtalyan ekibi Virtus Bologna ile deplasmanda karşılaşacak. Fenerbahçe Beko ise sahasında Yunan devi Olympiakos’u ağırlayarak sezona başlangıç yapacak.
İlk hafta maçları ve saatleri
Yarın başlayacak olan EuroLeague mücadelesinde basketbolseverleri birbirinden heyecanlı karşılaşmalar bekliyor. İşte ilk hafta programı:
Yarın (3 Ekim 2024):
- 19.45 ALBA Berlin - Panathinaikos
- 20.00 Monaco - Olimpia Milano
- 20.00 Zalgiris Kaunas - Barcelona
- 21.30 Baskonia - Partizan
- 21.45 Bayern Münih - Real Madrid
- 22.00 Maccabi Tel Aviv - ASVEL Villeurbanne
4 Ekim Cuma:
- 20.30 Fenerbahçe Beko - Olympiakos
- 22.00 Paris Basketball - Kızılyıldız
- 22.00 Virtus Bologna - Anadolu Efes