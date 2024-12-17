Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Uluslararası Dirençlilik Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Kentin geleceğini, sosyal eşitsizlikleri ve doğal afetlere karşı nasıl güçlendireceklerini anlattı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Türkiye Belediyeler Birliği'nin (TBB) 6. Uluslararası Dirençlilik Kongresi'ne katıldı. Başkan Aras, Muğla'nın daha dirençli ve sürdürülebilir bir şehir haline gelmesi için yürütülen çalışmalara dair önemli açıklamalarda bulundu. TBB'nin "Sürdürülebilir Güçlü Gelecek" temalı kongresinde, afet riskleri ve iklim değişikliğine karşı şehirlerin dirençliliğinin artırılması gerektiği vurgulandı.

Muğla'da sosyal eşitsizlikler ve kentleşme sorunları

Başkan Aras, kentleşmenin hızla arttığı günümüzde, sosyal eşitsizliklerin çözülmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti. Birleşmiş Milletler verilerine göre 2050 yılında toplumun %68'inin şehirlerde yaşayacağı bilgisini paylaşan Başkan Aras, bu nedenle dirençli kentler oluşturmanın şart olduğunu belirtti. Ayrıca, Muğla'da doğal afetlerin yanı sıra maden sahalarına karşı da mücadele ettiklerini vurguladı.

Muğla'da su sorunu için yeni çözümler

Başkan Aras, Muğla'daki su sorununa dair de çözüm önerilerini paylaştı. Denizden arıtma yöntemiyle su üretim kapasitesinin arttırılacağını belirten Başkan Aras, ilk etapta 21 metreküplük üretim kapasitesine sahip bir tesis kurulacağını söyledi. Ayrıca, mevcut su hatlarının yenilendiği ve geri dönüşüm mekanizmalarının tüm arıtma tesislerinde devreye alındığı bilgisini verdi.

Kent vergisi önerisi: "Turizm yükünü azaltmalıyız"

Muğla'da yaz aylarında yoğun turist akışı nedeniyle altyapı yüklerinin arttığına dikkat çeken Başkan Aras, kent vergisi çıkarılması önerisini gündeme getirdi. Başkan Aras, turizmden kaynaklanan ekonomik yükün, kentteki vatandaşlar tarafından karşılandığını, ancak turistlerin bu hizmetlere karşılık herhangi bir ödeme yapmadığını belirtti.

Muğla’yı geleceğe hazırlamak için adımlar atılıyor

Muğla’nın direncini artırmak ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek adına atılan adımlarla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Aras, Muğla Planlama Ajansı'nın (MUPA) kurulduğunu ve bu ajans üzerinden veri toplanarak karar destek sistemlerinin geliştirileceğini duyurdu. Aras, kent vizyonu için MUPA'nın büyük önem taşıdığını belirtti.