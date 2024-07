Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 190 sayılı belge doğrultusunda hazırlanan bu belge, Muğla ilinin 13 ilçesinde hizmet veren her birim dahil olmak üzere, her türlü şiddet, taciz ve mobbinge karşı nasıl hareket edileceğini ve taviz verilmeyeceğini açıkladı.

Başkan Aras: Şiddet karşısında asla sessiz kalmayacağız!

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, kadınlara yönelik ayrımcılık politikalarına ve her türlü şiddete karşı Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin tüm kademelerinde uygulayacakları şiddet tutum belgesini imzaladı. Aras, bu belgenin sadece bir söz dizisi olmadığını, şiddet karşısında asla sessiz kalmayacaklarını vurguladı. Sistematik şiddetin yaşamın her alanında var olduğunu belirten Aras, kadınları görmezden gelen ve şiddeti kabul eden bir tutum sergilemeyeceğini, her türlü şiddet ve ayrımcılığın karşısında duracaklarını ifade etti. Kadın örgütleriyle birlikte şiddetsiz ve eşitlikçi bir kent yaratma politikalarına odaklandıklarını belirten Aras, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde şiddetin son bulacağını ve kesinlikle taviz vermeyeceklerini vurguladı.

‘Özgürlük mücadelesini kadın örgütleri ile yapabilirsiniz!’

Şiddete Karşı Tutum Belgesi imza töreninde konuşan Bodrum Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Figan Erozan, kadınlarla ilgili yasaların sürekli çıktığını ama bu mücadelenin kadın örgütleri olmadan yapılamayacağını vurguladı. Başkan Aras’a, kadınlara ve kadın örgütlerine verdiği destekler için teşekkür eden Erozan; “Eşitlik ve özgürlük mücadelesini kadın örgütleri ile birlikte yapabilirsiniz. Sadece yasalar çıkarılarak bu mücadele verilemez. Bizi bu mücadelenin öznesi olarak kabul ettiğinden beri Bodrum Kadın Dayanışma Derneği olarak Ahmet başkanla yol yürüyoruz” diye konuştu.