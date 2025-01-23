Kıyı Ege Belediyeler Birliği'nin 2025 Ocak ayı encümen toplantısı, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın ev sahipliğinde Muğla’nın Menteşe ilçesinde gerçekleşti. Toplantıya, Ege Bölgesi’ndeki birçok belediye başkanı katıldı ve bölgenin ortak sorunları ile çözüm önerileri üzerine fikir alışverişi yapıldı.

Başkan Aras’tan “İşbirliği” ve “Demokrasi” mesajları

Toplantıda, yaşanan trajik olaylara değinen Başkan Aras, geçtiğimiz günlerde Bolu’daki yangın felaketi nedeniyle başsağlığı dileklerini iletti. Aras, yerel yönetimler olarak birlikte hareket etmenin önemine dikkat çekerek, "Bu tür olayların yaşanmaması için ortak çalışmalar yapmalıyız" şeklinde konuştu.

Başkan Aras, ayrıca son dönemdeki hukuksuz müdahalelere karşı demokrasiye sahip çıkılması gerektiğini belirtti. “Demokrasimizin temelini zedeleyen müdahalelere karşı tavrımız net olmalı. Hiçbir şekilde halkın iradesine ve fikir özgürlüğüne yapılan müdahalelere göz yummayacağız” ifadelerini kullandı.

"Merkezi yönetimden daha fazla destek bekliyoruz"

Başkan Aras, ekonomik krizin belediyelerin hizmetlerini yerine getirme kapasitesini zorladığını ifade etti. Belediye gelir kaynaklarının kısıtlanmasına da değinen Aras, özellikle turizm bölgelerindeki yerel yönetimlerin bu durumdan olumsuz etkilendiğini belirtti. "Turizm gelirlerinin adil paylaşılmaması, yerel yönetimlerin üzerindeki yükü artırıyor. Bu konuda merkezi yönetimden daha fazla destek bekliyoruz" dedi.

Halkın gündemi: Geçim sıkıntısı

Başkan Aras, halkın en büyük gündeminin geçim sıkıntısı olduğunu vurgulayarak, "Vatandaşlarımızın geçim derdi, ülkenin siyasi gündeminden daha önemli. Bizler, parti üstü bir anlayışla halkın gerçek ihtiyaçlarına odaklanmalıyız" ifadelerini kullandı.

Kıyı Ege Belediyeleri’nin ortak çalışmaları sürüyor

Toplantının sonunda, Kıyı Ege Belediyeler Birliği üyeleri, bölgedeki kalkınma ve altyapı sorunlarını çözmek için dayanışma ve işbirliği içinde hareket etme konusunda kararlılıklarını yineledi. Başkan Aras, "Kaynaklarımız sınırlı, ancak halkımıza hizmet etmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" diyerek yerel yönetimlerin güçlü bir şekilde çalışmalarına devam edeceğini belirtti.