Göztepe, Trendyol Süper Lig’de bu sezon deplasmanda istediği sonuçları almakta zorlanıyor. Sarı-kırmızılılar, pazar günü konuk olacakları Fenerbahçe karşısında 2025 yılının ilk dış saha galibiyetini almak için mücadele edecek.

İç sahadaki gücünü dışarıda gösteremedi

Bu sezon ligde oynadığı 19 maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan Göztepe, topladığı 34 puanla 4. sırada yer alıyor. İç sahada namağlup ilerleyen İzmir temsilcisi, deplasmanda ise aynı başarıyı gösteremedi. Dış sahada 2 beraberlikle lige başlayan sarı-kırmızılı ekip, ardından 3 maç üst üste kaybetti. İlk deplasman galibiyetini 24 Kasım 2024'te Beşiktaş karşısında alan Göztepe, o tarihten sonra deplasmanda çıktığı 3 maçta 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

Fenerbahçe ile zorlu bir karşılaşma bekleniyor. Sezonun ilk yarısında İzmir’de oynanan mücadele 2-2’lik skorla sona ermişti. Göztepe, bu kez Fenerbahçe karşısında galip gelerek dış sahadaki kötü gidişata son vermeyi amaçlıyor.

Yeni transfer Emersonn kadroda olabilir

Athletico Paranaense’den transfer edilen 20 yaşındaki Emersonn Correia da Silva, sarı-kırmızılı takımla ilk antrenmanına çıktı. Teknik Direktör Stanimir Stoilov’un, genç oyuncuya Fenerbahçe maçının ikinci yarısında şans vermesi bekleniyor.