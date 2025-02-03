Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın çocuklara yönelik karne hediyesi olarak düzenlediği 'Çocuk Film Günleri', yarıyıl tatilinde büyük ilgiyle karşılandı. Bu etkinlik sayesinde, 2 bin 200 çocuk sinemayla tanışarak eğlenceli bir tatil deneyimi yaşadı.

Kültürel etkinliklerle sanat herkes için ulaşılabilir oluyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, sanat ve kültürü her yaştan insan için ulaşılabilir kılma amacını güderek etkinliklerini sürdürüyor. Çocuk Film Günleri, Muğla’nın tüm ilçelerinden katılım gösteren minik izleyiciler için ara tatil süresince Menteşe’deki Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde düzenlendi.

Sinema deneyimi 2 bin 200 çocuğa ulaştı

Günde iki seans olarak düzenlenen etkinlikte, "Çılgın Dostum Finnik", "Bak Şu Leyleğe 2: Zümrüt Taşının Peşinde", "Düşler Fabrikası" ve "Kartopu Savaşları 2" gibi popüler çocuk filmleri gösterildi. Özellikle kırsal mahallelerde yaşayan çocuklar için ilk sinema deneyimini yaşama fırsatı sundu. Ayrıca, çocuklara sinema bileti ve patlamış mısır ikram edilerek, gerçek bir sinema atmosferi yaratıldı.

Başkan Aras: "Sanatı ve kültürü herkes için ulaşılabilir kılmak amacımız"

Etkinliğin açılışında konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, çocukların sanatsal ve kültürel etkinliklere erişimini artırmayı hedeflediklerini vurguladı. Başkan Aras, "Çocuklarımızın eğlenceli bir tatil geçirmesinin yanı sıra, sinema kültürüyle tanışmalarını da amaçladık. Büyükşehir Belediyesi olarak sanatı ve kültürü herkes için ulaşılabilir kılmayı sürdüreceğiz" dedi.

Kırsal mahallelerden sinemaya yolculuk

Başkan Aras, özellikle kırsal mahallelerde yaşayan çocuklar için bu tür etkinliklerin büyük önem taşıdığına değinerek, "Sinemaya gitme imkânı bulamayan çocuklarımıza gerçek bir sinema deneyimi yaşattık. Bu etkinlik, onların kültürel gelişimine katkı sağladı" şeklinde konuştu.