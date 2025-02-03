Ünlü oyuncu Binnur Kaya, uzun süredir büyük bir sevgiyle büyüttüğü ve adeta ailesi gibi gördüğü kedisi “Gürkan Enişte”yi kaybettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Duygusal mesajıyla takipçilerini derinden etkileyen Kaya, kaybın verdiği acıyı içtenlikle paylaştı.

Gürkan Enişte’ye veda

Binnur Kaya, paylaşımında “Gürkan Enişte”nin hayatına kattığı değeri ve taşıdığı çıkarsız sevgiyi anlattı. “Sokakta yaşlı bir hayvan gördüğümde, onun yaşama mücadelesini ve sevgisini bir mucize olarak algılarım. Gürkan Enişte, bu dünyadan geçerken bize sevginin ve şefkatin en değerli şeyler olduğunu hatırlattı. O, Allah’ın sessiz kulu, hayatımıza kattığı güzellikler için her zaman kalbimizde yaşayacak” ifadeleriyle duygularını aktardı.

Ailenin bir parçası

Kedisine olan derin bağlılığını sık sık dile getiren Binnur Kaya, “Gürkan Enişte”yi sadece bir evcil hayvan değil, aileden biri olarak gördüğünü vurguladı. Sevgisi, şefkati ve sessiz varlığıyla evin sıcaklığını tamamlayan bu özel dostun kaybı, Kaya’nın ve ailesinin hayatında büyük bir boşluk oluşturdu.

Takipçilerden duygusal destek

Kaya’nın acı haberini alan sosyal medya takipçileri, başsağlığı mesajları ve duygusal yorumlarla desteklerini iletti. “Sonsuz huzurda olasın” mesajları, “Kalplerimiz seninle” ve “Her anını unutmayacağız” gibi samimi dilekler, ünlü oyuncunun acısını hafifletmeye çalıştı.

Acı veda

Binnur Kaya’nın paylaşımında, kayıp sonrası hissettiği derin üzüntü ve aynı zamanda evcil hayvanın hayatına kattığı değerin altını çizdi. “Seni çok seviyoruz… Ailen…” şeklindeki veda mesajı, takipçiler tarafından büyük bir hüzün ve saygıyla karşılandı.